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Корнаухов: 29 человек в заявке сборной России — это перебор

07 Ноября 2023 • 21:27 Комментировать
РОССИЯ
...
Куба
20.11 19:00

Бывший футболист столичного ЦСКА Олег Корнаухов высказался о решении Валерия Карпина вызвать 29 футболистов на сбор российской национальной команды.

«Мне кажется, 29 человек — это даже перебор. Как их уместить на футбольном поле… Все, кто более-менее на виду, все вызваны. Ничего фантастического нет», — приводит слова Корнаухова «Матч ТВ».

Также эксперт выразил мнение, что Матвей Сафонов и Илья Лантратов будут бороться за звание «первого номера» национальной команды. Артур Нигматуллин и Андрей Лунёв вызваны для ознакомления.

Напомним, что в рамках ноябрьского сбора российская команда встретится с Кубой 20 ноября в Волгограде.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Олег Корнаухов

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РОССИЯ КУБА
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