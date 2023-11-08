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Бубнов: «Непонятно, зачем в сборную вызвали Соболева и Волкова»

08 Ноября 2023 • 11:10 Комментировать (1)
РОССИЯ
...
Куба
20.11 19:00

Бывший игрок сборной СССР Александр Бубнов поделился мнением о составе национальной команды России на ноябрьский сбор.

Эксперт удивился тому факту, что в сборную были вызваны нападающий «Спартака» Александр Соболев и защитник «Краснодара» Сергей Волков, так как в состав команды не были включены Арсен Захарян («Реал Сосьедад») и Алексей Миранчук («Аталанта»).

«Отсутствие Алексея Миранчука и Арсена Захаряна в списке вызывает лёгкое недоумение. Если причина в том, что они не появляются на поле, то непонятно, зачем вызвали Соболева и Волкова, которые пропустили последний тур РПЛ», — цитирует Бубнова Sportbox.

Напомним, что свой ближайший товарищеский матч сборная России проведёт 20 ноября против Кубы в Волгограде. Начало этой встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Александр Бубнов Сергей Волков Алексей Миранчук Александр Соболев Арсен Захарян ещё теги

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Комментарии (1)
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redwhite1959
08 Ноября 2023 в 11:29
Те футболисты, которые не вызываются в сборную, остаются "пахать" на тренировках в своих клубах. Именно через тренировки такие как Миранчук и Захарян, у которых мало игрового времени, должны доказывать свою состоятельность. В отличие от Головина, который является основным игроком "Монако", и который приезжает в сборную не для того, чтобы усиленно тренироваться, сыгрываться с партнёрами и участвовать в товарняках, а для того, чтобы отдохнуть - после приезда в сборную обнаружить у себя микротравму и затем уехать обратно - поближе к очередному туру Лиги 1 - во Францию.
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