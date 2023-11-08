Бубнов: «Непонятно, зачем в сборную вызвали Соболева и Волкова»

Бывший игрок сборной СССР Александр Бубнов поделился мнением о составе национальной команды России на ноябрьский сбор.

Эксперт удивился тому факту, что в сборную были вызваны нападающий «Спартака» Александр Соболев и защитник «Краснодара» Сергей Волков, так как в состав команды не были включены Арсен Захарян («Реал Сосьедад») и Алексей Миранчук («Аталанта»).

«Отсутствие Алексея Миранчука и Арсена Захаряна в списке вызывает лёгкое недоумение. Если причина в том, что они не появляются на поле, то непонятно, зачем вызвали Соболева и Волкова, которые пропустили последний тур РПЛ», — цитирует Бубнова Sportbox.

Напомним, что свой ближайший товарищеский матч сборная России проведёт 20 ноября против Кубы в Волгограде. Начало этой встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.