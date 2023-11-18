Деменко: «С такими сборными, как Куба, играть сложнее, потому что у них сильная мотивация»

Футбольный эксперт Максим Деменко в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о предстоящем товарищеском матче сборной России с Кубой.

- Матч с Кубой будет сложным для сборной России?

- Не думаю. Рейтинг Кубы немного другой. Конечно, все зависит от того, как наши ребята будут реализовывать свои моменты, но с такой сборной очень важно быстро забивать.

- Мы не смогли обыграть Кению. Если не обыграем Кубу – что это будет для вас означать?

- С Кенией был другой состав. Если на поле выйдут ребята, которые играли против Камеруна, будет другой результат. Вообще надо выпускать тех, кто на данный момент сильнее, потому что мы видели более организованную игру. А мы хотим от Карпина именно этого. Но он стоит на своем и говорит, что хочет дать поиграть всем. Но ведь не в сборной России. Карпин сказал, что последние матчи дали ему пищу для размышлений, и он уже себе выбрал то, что хочет видеть. Я все-таки надеюсь, что с Кубой сыграет сильнейший состав.

- Как думаете, может, стоит больше приглашать молодежи и наигрывать ее на перспективу? Вам не кажется, что сейчас это важнее для будущего нашего футбола?

- Я понимаю данную позицию, но это все-таки сборная России. Лучше сделать несколько сборных. Есть молодежка, есть ребята постарше, которые уже не могут там выступать. Пусть они играют за сборную России - 3, например. Но не в национальной команде. Пусть они ждут своего часа, как мы ждали в свое время. Им просто надо давать практику с теми же белорусами, другими командами.

- Если возвращаться к игре с Кубой, какой итог матча сможет вас порадовать?

- Естественно, победа. Не обязательно с крупным счетом. На самом деле с такими сборными еще сложнее играть. У них более сильная мотивация. Вот недавно Азербайджан обыграл Швецию 3:0. Кто кинет камень в огород сборной Швеции? В футболе такое бывает. Просто мне хочется увидеть хорошую, сбалансированную игру, как с Камеруном. Это была лучшая игра за последнее время по настрою, самоотдаче ребят.

- Для вас содержание игры важнее, чем счет матча?

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- Да. Пусть счет будет 1:0, но мы увидим желание ребят бороться. Это важнее для футболистов и тренера. Иногда бывает, что команда побеждает 3:0, но игра не удовлетворяет. Просто где-то случился отскок, рикошет или еще что-то, и команда победила. Но игры нет. А когда будет хороший соперник, возникнут проблемы.

- Пишут, что мы может сыграть с кем-то из стран БРИКС. Как такая идея?

- Любая игра важна. Это хорошая практика. Единственное, в таких матчах нет мотивации, как в отборочных встречах к крупным турнирам, например. Но понятно, что с Бразилией играть интересно. Хотя есть такой момент: можно крупно уступить. Мы же в свое время ей крупно проигрывали. Это может быть ударом.

- Такое возможно?

- Все возможно. Бразильцы могут поставить второй состав, и он сыграет еще лучше. Но в любом случае такие встречи – это планка для наших ребят. Куба тоже может рассуждать так, что ей будут противостоять большие игроки, с хорошим уровнем. Все-таки наша страна достаточно себя зарекомендовала.

Елена Григорьевская