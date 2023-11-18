​Тренер Кубы высказался о приезде в Россию

Рулевой национальной сборной Кубы Юниелис Кастильо дал комментарий по поводу дороги в Россию.

«Нам понадобилась пара дней, чтобы добраться до России. Мы приехали, когда тут начинается зима и температура, к которой мы не привыкли. Будем надеяться, что эти дни тренировок и акклиматизация не окажут на нас такого сильного влияния в матче», - слова Кастильо приводит «Чемпионат».

Сборные России и Кубы проведут товарищеский матч в понедельник, 20 ноября. Игра в Волгограде стартует в 19:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле можно будет в текстовой трансляции.

Стоит сказать, что сборная России из-за санкций сейчас может проводить только товарищеские матчи.