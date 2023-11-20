Волков: «В конце мы уже начали баловством заниматься»

Защитник сборной России Сергей Волков дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с командой Кубы.

- Обидно, что ты сегодня не забил.

- Да и мне тоже обидно, хотелось, конечно, отличиться либо голевой, либо голом. Но ничего страшного. Я прикладывал максимум усилий и делал свою работу. Если не получилось, значит, так должно быть.

- Что самое яркое в этом матче?

- Счет и результат. Порадовали болельщиков, все в хорошем настроении. Давно сборная не играла в Волгограде, поэтому большой праздник для города.

- В любом виде спорта у защитника большое преимущество в том, что он всю игру практически видит лицом, когда команда атакует. Тебе какой гол больше всего понравился?

- Их было такое количество. Саша Головин хорошо забил в дальний угол с острого. А так все голы по-своему были хорошие. Комбинации, так что после прессинга, что нам и говорил Валерий Георгиевич. Что если теряем мяч, быстро отобрать нужно и провести быструю атаку.

- Сильянов когда через себя попробовал?

- Да, это был хороший момент. Ничего страшного, мы уже начали баловством заниматься, но ничего.