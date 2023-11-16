Мостовой ждёт лёгкой победы сборной России над Кипром

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой оценил предстоящий товарищеский матч сборных России и Кубы.

«Если мы будем еще и на Кубу настраиваться, то грош нам цена. Тем более играем дома, на классе должны выйти и положить им три плюс мяча, а потом сесть в автобус и спокойно поехать», - заявил эксперт в интервью Betonmobile.ru. Экс-полузащитник отметил, что не имеет больших ожиданий от предстоящей встречи, напомнив о матче против Кении в октябре.

Подопечные Валерия Карпина проведут последний в 2023 году матч в Волгограде 20 ноября.