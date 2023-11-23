Пономарёв: «Российские клубы и сборную не пустят на международные турниры ещё лет пять»

Бывший игрок ЦСКА Владимир Пономарёв предположил, сколько ещё времени российские команды будут отстранены от международных турниров.

Напомним, что весной прошлого года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в официальных матчах. С тех пор национальная команда России имеет возможность проводить лишь товарищеские встречи.

Свою последнюю на сегодняшний день игру подопечные Валерия Карпина провели 20 ноября против Кубы (8:0). По мнению Пономарёва, россиянам необходимо искать соперников более высокого уровня.

«Соперники вроде Камеруна — отличный вариант. Странно, что с азиатскими сборными не получается договориться. Когда нас вернут? Бесполезно об этом говорить, российские клубы и сборную не пустят на международные турниры ещё лет пять», — цитирует Пономарёва «РБ Спорт».

Ранее президент РФС Александр Дюков сообщил, что на декабрьском заседании исполкома будет обсуждаться вопрос о переходе России в АФК.