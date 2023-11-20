Кириченко — о матче Россия — Куба: «Жду победы сборной и полного стадиона»

Бывший игрок ЦСКА Дмитрий Кириченко высказался о предстоящем товарищеском матче, в котором россияне встретятся с командой Кубы.

«Понятно, что сборная Кубы не самого высокого уровня. Я жду победы сборной и полного стадиона. Это будет лучшим впечатлением от игры», — цитирует Кириченко Metaratings.

Также эксперт поддержал идею проведения товарищеских матчей сборной в провинции, так как в этих городах стадионы будут лучше заполняться зрителями.

Матч Россия — Куба состоится сегодня, 20 ноября. Игра пройдёт в Волгограде и начнётся она в 19:30 по московскому времени.

Напомним, весной прошлого года российские команды были отстранены от всех международных турниров. С тех пор сборная России проводит лишь товарищеские встречи.