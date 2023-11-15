​Карпин высказался о восьмом «Золотом мяче» Месси

Наставник национальной сборной России Валерий Карпин отреагировал на мнение о том, что Лионель Месси выиграл «Золотой мяч» только из-за победы на чемпионате мира - 2022.

«Всего-то выиграл чемпионат мира», - иронично сказал Карпин во время общения с журналистами.

Карпин добавил, что мнения по поводу «Золотого мяча» могут быть разными. Сам тренер считает, что Месси справедливо получил награду.

Стоит напомнить, что Лионель Месси выигрывал «Золотой мяч» восемь раз в карьере.

Сборная России сейчас готовится к домашнему товарищескому матчу против Кубы. Команды сыграют в Волгограде в ближайший понедельник, 20 ноября.