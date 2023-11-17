Бышовец считает, что для сборной России результат матча с Кубой — не главное

Известный российский тренер Анатолий Бышовец поделился ожиданиями от товарищеского матча сборной России против команды Кубы.

По мнению специалиста, результат в предстоящей встрече — не главное. Бышовец считает, что наставник российской команды Валерий Карпин продолжит проводить эксперименты с составом.

«Что касается результата, то это сейчас не главное. У российской команды определённо есть преимущество перед кубинцами, всё же футбол не является основным видом спорта в их стране», — цитирует Бышовца RT.

Матч Россия — Куба состоится в понедельник, 20 ноября, в Волгограде. Начало этой встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.