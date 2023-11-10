Григорий Иванов: «Урал» готов сыграть со сборной России»

Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов заявил, что его клуб готов в ноябре провести контрольный матч против сборной России.

Отметим, на ноябрьский сбор в расширенный состав сборной России не попали игроки «Урала». Ранее в сборную вызывались форвард Александр Юшин и голкипер Илья Помазун.

««Урал» всегда готов! Мы за любой кипишь, кроме голодовки. Мы бы очень хотели бы сыграть, всегда пожалуйста. Самое главное, будет ли полезно сборной играть с клубами?», - говорит Иванов «Спорту День за Днём».

Напомним, пока утверждён только один товарищеский матч для сборной России в этом ноябре – против сборной Кубы. Он состоится 20 ноября в Волгограде.