Игрок «Спартака» Денисов: «Всегда хочется, чтобы тебя вызывали в сборную»

Защитник «Спартака» Даниил Денисов высказался о своём непопадании в состав национальной команды России на ноябрьский сбор.

«Всегда хочется, чтобы тебя вызывали в сборную. Сейчас вызвали других футболистов, и я буду сконцентрирован на себе, а также на подготовке к играм за клуб», — цитирует Денисова «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне 21-летний Денисов провёл за «Спартак» 19 матчей, в которых отметился тремя результативными передачами.

Напомним, свой ближайший матч сборная России проведёт в понедельник, 20 ноября, против Кубы. Игра состоится в Волгограде и начнётся она в 19:00 по московскому времени.