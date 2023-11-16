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Игрок «Спартака» Денисов: «Всегда хочется, чтобы тебя вызывали в сборную»

16 Ноября 2023 • 15:53 Комментировать
РОССИЯ
...
Куба
20.11 19:00

Защитник «Спартака» Даниил Денисов высказался о своём непопадании в состав национальной команды России на ноябрьский сбор.

«Всегда хочется, чтобы тебя вызывали в сборную. Сейчас вызвали других футболистов, и я буду сконцентрирован на себе, а также на подготовке к играм за клуб», — цитирует Денисова «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне 21-летний Денисов провёл за «Спартак» 19 матчей, в которых отметился тремя результативными передачами.

Напомним, свой ближайший матч сборная России проведёт в понедельник, 20 ноября, против Кубы. Игра состоится в Волгограде и начнётся она в 19:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Сборная России Даниил Денисов ещё теги

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