Погребняк: «Не представляю, что должно случиться, чтобы Россия не обыграла сборную Кубы»

Бывший форвард московского «Динамо» Павел Погребняк высказал мнение по предстоящему товарищескому матчу сборных России и Кубы.

«Куба мало забивает и много пропускает, с креативом проблемы. Не представляю, что должно случиться, чтобы Россия не обыграла сборную Кубы. Моя ставка - тотал больше 3,5», - передает слова Погребняка «РБ Спорт».

Россия примет Кубу на домашнем стадионе в Волгограде сегодня, 20 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени. Текстовую онлайн-трансляцию товарищеского матча проведет Liveresult.ru. В предыдущем спарринге россияне сыграли вничью с кенийцами (2:2).