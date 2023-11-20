Карпин отреагировал на песню «Валера» после матча сборной

Главный тренер сборной России Валерий Карпин отреагировал на прозвучавшую в конце матча сборных России и Кубы песню «Валера». Её сразу после финального свистка на «Волгоград Арене» исполнила певица Афродита.

На секунду рулевой сборной даже улыбнулся, однако практически всё видно продолжил с невозмутимым лицом наблюдать за происходящим, а после – ушёл в подтрибунное помещение.

Напомним, что сборная России учинила кубинцам разгром – 8:0. Эта победа чуть не дотянула до крупнейшей в истории сборной России и стала самой крупной, одержанной командой России при Валерии Карпине.