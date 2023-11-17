Дьяков: Хотелось бы не Кубу, но матчи сборной России нужны

Бывший игрок «Ростова» и «Динамо» Виталий Дьяков высказался об уровне сборной Кубы перед предстоящим матчем против России.

«Матч с Камеруном был супер, суперсоперник, участник чемпионата мира, одна из лучших команд Африки. Конечно, хотелось бы не Кубу, а кого-нибудь получше, но матчи сборной нужны», — приводит слова экс-футболиста «Матч ТВ». Дьяков отметил, что у него хорошие ассоциации с Кубой, однако они не относятся к футболу.

Напомним, что последний товарищеский матч российской сборной в 2023 году пройдёт в Волгограде 20 ноября.