Широков: У сборной России нет неофициальных матчей — все официальные

Бывший футболист питерского «Зенита» Роман Широков высказался о сборной России.

Главный тренер «Леон-Сатурна» отметил, что не будет смотреть предстоящий товарищеский матч против сборной Кубы, но при этом считает, что победа в этой игре важна настолько же, насколько и во всех других встречах.

«У сборной России нет неофициальных матчей. Все официальные. Какая разница, играют в турнирах или нет? Национальная команда играет», - приводит слова Широкова «Чемпионат».

Напомним, что российская сборная временно отстранена от участия в международных соревнованиях из-за политической ситуации в мире.

Игра между сборными России и Кубы состоится завтра, 20 ноября, в Волгограде.