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Ари выразил готовность вернуться в сборную России

09 Ноября 2023 • 20:34 Комментировать
РОССИЯ
...
Куба
20.11 19:00

Бывший нападающий российской национальной команды Ари рассказал о желании вернуться в состав сборной.

«Если Карпин меня позовёт в сборную России, я приеду 100 процентов! Валерий Георгиевич, я хочу и готов играть! Очень скучаю по России», — приводит слова экс-форварда «Спартака», «Краснодара» и «Локомотива» издание «РБ Спорт». Также Ари отметил, что готов выкладываться в составе национальной команды и будет благодарен за вызов.

Напомним, что в футболке российской сборной Ари провёл два матча. Встреча против Кубы состоится в Волгограде 19 ноября.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Ари

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РОССИЯ КУБА
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