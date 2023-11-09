Ари выразил готовность вернуться в сборную России

Бывший нападающий российской национальной команды Ари рассказал о желании вернуться в состав сборной.

«Если Карпин меня позовёт в сборную России, я приеду 100 процентов! Валерий Георгиевич, я хочу и готов играть! Очень скучаю по России», — приводит слова экс-форварда «Спартака», «Краснодара» и «Локомотива» издание «РБ Спорт». Также Ари отметил, что готов выкладываться в составе национальной команды и будет благодарен за вызов.

Напомним, что в футболке российской сборной Ари провёл два матча. Встреча против Кубы состоится в Волгограде 19 ноября.