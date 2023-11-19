Карпин - о том, что в сборной нет полевых игроков старше 30 лет: «Я тоже хочу, но меня не вызывает никто»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о возможном вызове полевых игроков старше 30 лет.

«Зачем мне вызывать много игроков 30+, например, Ерохина или Оздоева? Они этого хотят? Я тоже хочу, но меня не вызывает никто», - приводит слова Карпина «Чемпионат».

Напомним, что сборная России временно отстранена от участия в международных соревнованиях из-за политической ситуации в мире.

Завтра, 20 ноября, в Волгограде на стадионе, который принимал игры чемпионата мира, состоится товарищеский матч между сборными России и Кубы. Свисток о начале поединка прозвучит в 19:30 по московскому времени.