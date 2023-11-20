Бывший генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Анатолий Воробьёв в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от товарищеского матча между сборными России и Кубы.

- Неужели руководство РФС решило таким изощрённым образом заполучить несколько пачек кубинских сигар?

- Я думаю, сигарами дело не ограничится. Под кубинский ром этот матч зайдёт очень неплохо. А потом Лев Лещенко перед началом матча может спеть «Куба - любовь моя». Рекламодателями матча станут барбершопы, если на него будут приглашены ветераны бородачи-барбудосы. К сожалению, уже не увидит этот матч Муслим Магомаев, чей голос громыхал над страной - «Слышишь чеканный шаг - это идут Барбудос». Но зато на футбольном поле наверняка будет очень дружеская атмосфера, а ветераны футбола и болельщики прослезятся, вспомнив свою лихую молодость.

Матч Россия – Куба стартует в 19:30, не пропустите текстовую трансляцию.