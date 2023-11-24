Масалитин считает, что нужно возродить вторую сборную России

Бывший нападающий московского ЦСКА Валерий Масалитин задумался о возрождении второй сборной России.

«Игрок сборной России не должен вызываться в команду на перспективу при том, что непонятно, когда он сможет сыграть. Может быть, стоит вторую сборную организовать и отправить куда-то в тур», - говорит Масалитин для «Газеты.Ру».

Напомним, что вторая сборная России создавалась в последний раз в истории летом 2011 года и была ближайшим резервом основной команды. В 2011-2012 годах дубль сборной провёл шесть матчей, руководил командой Юрий Красножан. Всего россияне победили в пяти из шести игр, их соперниками были молодёжная сборная России, дважды олимпийская сборная Беларуси, сборная Литвы и молодёжные команды Бельгии и Турции.