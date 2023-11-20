​Результат матча Россия – Куба пойдёт в рейтинг ФИФА – в РФС подтвердили

В понедельник вечером сборная России проведёт домашний товарищеский матч против Кубы. Результат будет учтён при подсчёте баллов в рейтинге ФИФА. Информацию подтвердили в Российском футбольном союзе (РФС).

«Встреча со сборной Кубы будет учитываться в рейтинге ФИФА», - ответ службы коммуникаций РФС приводит ТАСС.

Ранее Валерий Карпин говорил, что результат матча должен идти в рейтинг ФИФА, поскольку тренерам будет разрешено сделать только шесть замен.

Игра в Волгограде между сборными России и Кубы стартует в 19:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.