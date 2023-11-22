Черников — о Карпине: «Строгий, всегда говорит напрямую»

Полузащитник «Краснодара» и сборной России Александр Черников высказался о главном тренере национальной команды Валерии Карпине.

«Строгий, всегда говорит напрямую, умный. Прозвище? Слава богу, в мою сторону ещё подколов не было. Пока не подставился (смеётся)», — цитирует Черникова Sport24.

Также футболист отметил, что хоть сборная России играет, как и «Краснодар», комбинационно, определённые нюансы отличаются.

Напомним, 20 ноября сборная России уверенно обыграла в товарищеском матче команду Кубы со счётом 8:0. Черников вышел на поле во втором тайме, но за оставшееся время отметиться забитым голом ему не удалось.