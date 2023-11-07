Карпин рассказал, почему не вызвал Алексея Миранчука и Захаряна в сборную России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос об отсутствии полузащитников Алексея Миранчука и Арсена Захаряна в заявке национальной команды на предстоящий сбор.

«Это связано с отсутствием у них игровой практики. Тренерский штаб внимательно следит за Алексеем и Арсеном, надеемся, что к следующему сбору оба игрока будут стабильно выступать за свои клубы», — приводит слова Карпина официальный сайт Российского футбольного союза.

20 ноября сборная России проведет товарищеский матч против сборной Кубы. Поединок состоится в Волгограде на домашнем стадионе «Ротора». Стартовый свисток арбитра должен будет прозвучать в 19:30 по столичному времени.

Ранее был назван список футболистов, которые примут участие в ноябрьском сборе национальной команды.