Головин: «Скользили на разминке, надеюсь, что будет лучше, но пока было так себе»

Полузащитник сборной России Александр Головин дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с командой Кубы.

- Какие ощущения, когда после паузы в первый раз выходишь в старте?

- Всегда рад играть за сборную, поэтому тут только положительные эмоции. В то же время очень рад вернуться в Россию и сыграть при своих болельщиках, при своих трибунах. Видно, что стадион будет полным. Практически сейчас вижу, что почти полный.

- Следим за тем, что ты практически жжешь во Франции. 5+2 в этом чемпионате у тебя по системе гол+пас. Как оценишь ту форму, в которой ты находишься?

- Не знаю, не люблю себя оценивать. Пускай будет там 7, скажем так. Не любитель оценивать себя.

- У нас говорят, что «Головин в огне». Ты чувствуешь, что ты в огне?

- Честно скажу, я… В любом случае хорошо, что хорошо начали, и команда хорошо играет. В то же время и мне легче, то есть хорошо себя показываю. Я думаю, что в большинстве своем это заслуга команды.

- Какой у тебя функционал на поле?

- Плюс-минус такой же, как и в клубе, только сейчас буду играть больше с края.

- Скользить сильно будете?

- Скользили на разминке. Надеюсь, что будет лучше, но пока было так себе.