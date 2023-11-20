Пруцев поделился эмоциями от дебютного гола за сборную России

Полузащитник российской национальной команды Данил Пруцев прокомментировал дебютный гол за сборную в победном матче против Кубы.

«Отличные эмоции, получилось забить дебютный гол. Мечта детства — играть за сборную, особенно забить. Приятно в такой атмосфере играть, всем спасибо за поддержку», — приводит слова Пруцева «Матч ТВ». Также Данил отметил, что российская команда не испытала сложностей в прошедшей встрече.

Напомним, что подопечные Валерия Карпина выиграли со счётом 8:0 в заключительном матче в 2023 году. Пруцев вышел на поле после перерыва, забив шестой мяч россиян на 68-й минуте.