Наставник сборной Кубы — о сборной России: Это особенная команда

Главный тренер сборной Кубы Юниелис Кастильо высказался о предстоящем товарищеском матче против сборной России.

Специалист отметил, что его команда будет счастлива победе, ведь сборная России является особенной командой.

«Участник чемпионата мира и Европы. Это может быть удивительный момент», - приводит слова Касти «Чемпионат».

Напомним, что сборная Кубы не входит в число 150 лучших команд в рейтинге ФИФА.

Напомним, что товарищеский матч между сборными России и Кубы состоится завтра, 20 ноября, в Волгограде. Свисток о начале поединка прозвучит в 19:30 по московскому времени.