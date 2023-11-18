​РФС ожидает полный стадион на матче Россия – Куба

В понедельник в Волгограде состоится товарищеский матч между сборными России и Кубы. В Российском футбольном союзе ожидают, что стадион будет заполнен полностью.

«В РФС ожидают полную заполняемость стадиона на эту игру», - ответ службы коммуникаций РФС приводит ТАСС.

В РФС отметили, что по состоянию на вечер пятницы на матч сборной России было продано 35 тысяч билетов.

Отметим, что стадион «Волгоград-Арена» способен принять примерно 45 500 зрителей. Матч между сборными России и Кубы стартует 20 ноября в 19:30 по московскому времени.

Как известно, в условиях санкций сборная России может проводить только товарищеские матчи.