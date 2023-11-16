Глебов: «Понятно, что лучше играть с такими соперниками, как Камерун, но вариантов у нас немного»

Полузащитник «Ростова» и сборной России Данил Глебов высказался о соперниках национальной команды по товарищеским матчам.

Напомним, 20 ноября сборная России встретится с Кубой. По словам футболиста, гораздо приятнее играть с более сильными соперниками, однако сейчас у национальной команды нет большого выбора.

«Понятно, что лучше играть с такими, как Камерун. Команда уровня чемпионата мира, футболисты играют в Европе. Но вариантов у нас немного. Надо отталкиваться не от соперника, а от себя», — приводит слова Глебова «РБ Спорт».

Матч Россия — Куба пройдёт в Волгограде. Начало — в 19:00 по московскому времени.