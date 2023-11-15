​Карпин: «Сборная России всегда играет на победу»

Рулевой сборной России Валерий Карпин сообщил, что его команда в каждом товарищеском матче ставит перед собой задачу выиграть.

«Мы всегда играем на победу. Мы с Кенией не играли на победу? Хренью с Кенией занимались? Почему? Все играли на победу. Не настроил? Значит, я не настроил. Игроки, которые играли с Кенией, - им нужен допнастрой. Так и напишите», - цитирует Карпина «Чемпионат».

Карпин отметил, что без определённого настроя невозможно обыграть соперника, кто бы им ни был.

В настоящий момент Валерий Карпин готовит сборную России к домашнему товарищескому матчу против Кубы. Команды сыграют в Волгограде в ближайший понедельник, 20 ноября. Стартовый свисток футболисты и болельщики услышат в 19:00 по московскому времени.