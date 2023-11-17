Созин – об ответах Карпина журналистам: «Я не думаю, что он хамит»

Российский футбольный эксперт Андрей Созин в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» оценил слова главного тренера сборной России Валерия Карпина.

Ранее специалист, отвечая на вопросы журналистов, заявил: «Мне нравится в сборной России. Но уволят — и уволят. Все будут так же жить, и ничего не случится».

«Мне кажется, что у Карпина просто такая позиция: «Уволят, так уволят». Он её и озвучивает. Я его, в принципе, могу понять, если у него спрашивают, что он будет делать после этого, что он может ответить? Я думаю, Карпин не останется без работы. Он отвечает, как думает.

Я не скажу, что он хамит или хочет уйти. Просто, когда задают такой вопрос, он прямо отвечает. Не думаю, что он устал или не устал, конечно, он тоже хочет попробовать себя в каком-нибудь отборе или официальном матче. На него тоже давят товарищеские матчи с Кубой», — сказал Созин.

20 ноября сборная России сыграет в Волгограде товарищеский матч против Кубы. Начало – в 19:00 мск. За прямой текстовой трансляцией следить можно здесь.