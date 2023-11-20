​Карпин выбрал капитана на матч с Кубой

В понедельник сборная России проведёт домашний товарищеский матч против Кубы. Более чем за час до начала матча был обнародован стартовый состав, который на игру выбрал главный тренер российской национальной команды Валерий Карпин. Стоит отметить, что с капитанской повязкой на поле выйдет атакующий полузащитник Александр Головин.

Отметим также и то, что в октябре из-за повреждения Головин не играл за сборную России в матчах против Камеруна (1:0) и Кении (2:2).

Товарищеский матч между сборными России и Кубы стартует в 19:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.