Ветеран ЦСКА Валерий Масалитин в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» отметил роль Александра Головина в товарищеском матче сборной России и Кубы (8:0).

«В первом тайме очень хорошо все смотрелись. Нужно просто отметить роль Головина, который заставил играть в такой футбол, который своими передачами находил нужного адресата. Он всю игру вёл, то есть это и скорость, и мышление, и, естественно, отсюда пришёл результат. Естественно, когда ты имеешь такого партнёра, и сам так будешь играть. Поэтому Чалов и Обляков проявили свои хорошие качества», — сказал Масалитин.

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