​Боярский считает, что сборной России будет сложно в матче с Кубой

Известный артист и футбольный болельщик Михаил Боярский сказал несколько слов о предстоящем товарищеском матче сборной России против Кубы.

По словам Боярского, он постарается посмотреть игру, хотя сейчас много времени проводит в театре. Фанат «Зенита» считает, что сборную России в понедельник ждёт непростой матч.

«Естественно, буду болеть за нашу сборную, но думаю, что это будет очень сложный матч, поскольку национальная команда России ещё пока не готова к международным играм», - цитирует Боярского «Спорт-Экспресс».

Матч между сборными России и Кубы пройдёт в Волгограде. Стартовый свисток футболисты и зрители услышат 20 ноября в 19:00 по московскому времени.