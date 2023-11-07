В «Пари НН» высказались о вызове Нигматуллина в сборную России

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов высказался о вызове в национальную сборную России голкипера нижегородской команды Артура Нигматуллина.

Спортивный функционер отметил, что вратарь является тем профессионалом, на которого можно положиться даже в самых трудных ситуациях.

«Наш вратарь много раз доказал, что он не боится ударов в створ своих ворот. Сильный. Мощный. Умный», - написал Мелик-Гусейнов в своём телеграм-канале.

Напомним, что 32-летний голкипер впервые в своей карьере получил вызов в национальную сборную.

20 ноября подопечные Валерия Карпина проведут товарищеский матч против сборной Кубы.