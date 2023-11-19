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Наумов: «Россия обыграет Кубу с разницей в два-три мяча»

19 Ноября 2023 • 13:10 Комментировать
РОССИЯ
...
Куба
1 1.10 X 10.50 2 33.00
20.11 19:30

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов поделился ожиданиями от товарищеского матча между сборными России и Кубы.

Эксперт назвал Кубу слабым соперником, выразив мнение, что россияне должны уверенно обыграть эту команду.

«Думаю, сборной России надо выигрывать уверенно. Тем более этот матч пойдёт в рейтинг ФИФА. Мотивация должна быть, в Волгограде стадион полностью заполнится. С разницей в два-три мяча сборная России выиграет», — цитирует Наумова «РБ Спорт».

Матч Россия — Куба состоится завтра, 20 ноября, в Волгограде. Начало этой встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Николай Наумов сборная Кубы ещё теги

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