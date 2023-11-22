​Селюк: «Куба и футбол далеки друг от друга»

Известный агент Дмитрий Селюк в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на победу сборной России в матче с Кубой (8:0).

«Я думаю, что с Кубой был политический матч, а не спортивный. Да, прилетели и сыграли. Галочку поставили. Но где Куба, а где футбол? Куба и бокс близко, а Куба и футбол далеки друг от друга. Сейчас же принято устраивать ретроматчи? Вот мы увидели ещё один ретро-матч. «Локомотив» и ЦСКА повторили ретроматч и сыграли со счётом 1:0, а теперь Россия и Куба повторили 8:0, как было на Олимпиаде-1980. Видим, что футбол в Кубе за 43 года не изменился», - сказал Селюк.

В следующий раз сборная России должна собраться в марте.