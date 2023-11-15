​Карпин оценил 2023 год для сборной России

Главный тренер национальной сборной России Валерий Карпин оценил 2023 календарный год для команды.

«Нужно учитывать нашу ситуацию. Хотелось бы в соперниках иметь сборные Камеруна или Ирана. Но что есть, то есть. Нельзя оценивать весь год – чем-то я доволен больше, чем-то меньше. Сказать, что год прошёл великолепно, не могу», - сказал Карпин журналистам.

В 2023 году сборной России предстоит провести один товарищеский матч – против Кубы на своём поле. Игра пройдёт в Волгограде в понедельник, 20 ноября.

Стоит сказать, что из-за санкций сборная России сейчас не выступает в официальных соревнованиях.