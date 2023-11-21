Балахнин рассказал, зачем сборной России нужны такие матчи, как с Кубой

Бывший тренер «Ростова» Сергей Балахнин после победы сборной России над Кубой в товарищеском матче со счётом 8:0 оценил целесообразность проведения встреч с такими соперниками.

Балахнин считает, что сборная России должна проводить сборы, независимо от уровня соперников по товарищеским матчам.

«Сборной всегда нужны матчи. Конечно, хотелось бы сыграть с кем-то посильнее. Но если нет такой возможности, даже эта встреча с Кубой позволяет игроками собраться вместе. Это необходимо, чтобы сборная жила», — цитирует Балахнина Vprognoze.ru.

Напомним, весной прошлого года команды из России были отстранены от всех международных турниров. В октябре российская сборная обыграла Камерун (1:0) и сыграла вничью с Кенией (2:2).