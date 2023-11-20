​Хохлов: «Если нет мотивации, то не приезжайте в сборную России»

Экс-футболист сборной России Дмитрий Хохлов высказался на тему мотивации футболистов, учитывая невысокий уровень соперников для товарищеских матчей.

«Нехватка мотивации у футболистов? Если нет мотивации, то не приезжайте в сборную», - цитирует Хохлова ТАСС.

Хохлов отметил, что для сборной России важны любые матчи, а в нынешних реалиях команда не имеет большого выбора соперников.

В понедельник сборная России в Волгограде проведёт товарищеский матч против Кубы. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле можно будет в текстовой трансляции.