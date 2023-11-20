Соболев и Пруцев стали авторами очередных голов в ворота сборной Кубы

Сборная России продолжает забивать и забивать в ворота национальной команды Кубы. В середине второго тайма гости в который раз неаккуратно играли в своей штрафной и ошиблись под прессингом, мяч отскочил к Александру Соболеву, который в касание с 17 метров прицельно пробил в правый угол полупустых ворот. В следующей атаке Андрей Мостовой из пределов штрафной покатил мяч чуть назад, и метров с восьми Данил Пруцев в касание переправил мяч впритирку с левой штангой.

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