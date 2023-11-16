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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Безруков: «Уход Карпина будет большой потерей для всего чемпионата России»

16 Ноября 2023 • 10:35 Комментировать
РОССИЯ
...
Куба
20.11 19:00

Полузащитник «Рубина» Руслан Безруков поделился мнением о главном тренере «Ростова» и сборной России Валерии Карпине.

По мнению футболиста, возможный уход Карпина из «Ростова» и национальной команды станет серьёзной потерей для российского футбола.

«Тактика «Ростова» мне импонирует, потому что Карпин пробует новые методы и стили игры. Также он очень сильно влияет на развитие молодёжи», — цитирует Безрукова РИА Новости.

После 15 туров РПЛ «Ростов» Карпина занимает 11-е место в турнирной таблице, набрав 17 очков. Также 54-летний специалист работает в сборной России, которая 20 ноября проведёт товарищеский матч против Кубы. Эта игра состоится в Волгограде и начнётся она в 19:00 по московскому времени.  

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Евро-Футбол.Ру,
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