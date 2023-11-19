Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча против сборной Кубы.

Специалист отметил, что для игроков важно, что встреча состоится в России, тем более при своих болельщиках, ведь это придаёт дополнительной уверенности, а игра против сборной Камеруна стала лишним тому подтверждением.

» Понятно, что уровень соперника был другой. Если не лукавить, то не будем говорить, что Куба — это равнозначная Камеруну сборная. Но сыграть в России при своих болельщиках — важно», - заявил Карпин в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что игра состоится завтра, 20 ноября, в Волгограде.