Игнатьев назвал победу сборной России над Кубой одной из лучших игр после отстранения

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев рассказал о своих ощущениях от матча подопечных Валерия Карпина против Кубы.

«По тому, как наши футболисты отнеслись к своим профессиональным обязанностям, я думаю, что эта игра была одной из лучших после отстранения сборной. Матч показал, что у нас есть большие потенциальные возможности и чувство ответственности перед болельщиками», - приводит слова специалиста Betonmobile.

По его мнению, российская команда уверенно действовала в прошедшей встрече, отметив хороший уровень прессинга и реализации моментов.

Напомним, что сборная России закрыла 2023 год уверенной победой со счётом 8:0 у латиноамериканской команды.