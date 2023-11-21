​Бышовец: «Сборная России двигается вперёд, просматривается перспектива»

Бывший рулевой сборной России Анатолий Бышовец дал комментарий после победы команды над Кубой. Как известно, в понедельник подопечные Валерия Карпина разгромили соперника в Волгограде со счётом 8:0.

«Не рассматривал бы матч с Кубой со стороны результата. Такая эйфория свойственна болельщикам. У сборной России за этот год сформировался костяк, который предопределяет качество игры и результат. Национальная команда двигается вперёд и просматривается перспектива», - цитирует Бышовца «РБ Спорт».

Бышовец указал на важность того, что в сборной России появляются молодые футболисты, то есть представители тренерского штаба задумываются о завтрашнем дне.

Стоит сказать, что сборная России уже два года не проводила официальных матчей. В условиях санкций со стороны УЕФА и ФИФА команда Валерия Карпина может проводить только товарищеские поединки.