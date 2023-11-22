Кривцов поделился впечатлениями от общения с главным тренером сборной России Карпиным

Полузащитник «Краснодара» и сборной России Никита Кривцов высказался о работе с главным тренером национальной команды Валерием Карпиным.

Напомним, что товарищеский матч против Кубы (8:0) стал для 21-летнего футболиста дебютным в составе сборной России. Кривцов назвал Карпина прекрасным тренером, от работы с которым уже успел узнать для себя что-то новое.

«Работа с Валерием Георгиевичем является новым опытом. Ничем особым в общении не удивил, достаточно хороший тренер. Для себя много нового узнал, но об этом не скажу», — цитирует Кривцова ТАСС.

В текущем сезоне Кривцов провёл за «Краснодар» 19 матчей, в которых забил один гол.