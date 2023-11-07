Президент «Урала»: «Карпин прав, что не вызывает наших футболистов в сборную»

Президент «Урала» Григорий Иванов отреагировал на то, что в состав сборной России на ноябрьский сбор не попали игроки екатеринбургского клуба.

«Тренер сборной решает, кого вызывать. Учитывая игру нашей команды, он прав, что не вызывает наших футболистов. Но у нас нет никаких претензий», — приводит слова Иванова портал «РБ Спорт».

Функционер добавил, что игроки сами виноваты в непопадании в сборную, они должны лучше работать.

Ранее пресс-служба сборной России опубликовала список футболистов на предстоящий товарищеский матч против национальной команды Кубы. В заявку вошли 29 игроков.

Головин, Кузяев и пять игроков «Спартака» — объявлен состав сборной России на матч с Кубой