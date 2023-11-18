Гранат заявил, что сборная России обязана обыгрывать Кубу

Бывший игрок сборной России Владимир Гранат высказался о предстоящей товарищеской игре между российской национальной командой и сборной Кубы.

«Сборная России обязана обыгрывать Кубу. Если мы не выиграем, будет очень много критики», — приводит слова Граната портал «РБ Спорт».

Эксперт отметил, что данная встреча будет учтена в рейтинге ФИФА, по этой причине футболисты должны играть с хорошей самоотдачей.

Матч между сборными России и Кубы состоится в понедельник, 20 ноября. Старт поединка запланирован на 19:30 по московскому времени.

Напомним, последний товарищеский матч подопечных Валерия Карпина прошел в октябре. В той игре Россия сыграли вничью с Кенией (1:1).