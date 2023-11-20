Бояринцев – о матче с Кубой: «Надо сыграть на уровне как Франция сыграла с Гибралтаром»

Российский футбольный тренер Денис Бояринцев заявил, что сегодня вечером сборной России не стоит жалеть команду Кубы, игроки которой уступают игрокам россиян в рейтинге ФИФА и классе.

«Надо просто показать свой уровень в матче с этой командой - как Франция сыграла с Гибралтаром. Такого количества мячей, конечно, не стоит ожидать, но хочется надеяться на уверенную победу нашей команды», - говорит Бояринцев телеканалу «Матч ТВ».

Напомним, в минувшие выходные французы в ничего не решающем матче против команды Гибралтара в отборе на Евро-2024 обыграли соперника со сверхнеприличным счётом словно из юмористических телепередач – 14:0.

Текстовая трансляция игры Россия – Куба – на нашем портале, старт в 19:30 по Москве!