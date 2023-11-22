Петржела: «Думаю, что в официальном матче сборная Чехии обыграла бы Россию»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела выразил мнение, что сборная Чехии обыграла бы национальную команду России в очной встрече.

Специалист признался, что не знает, как сейчас играет сборная России. Однако, по мнению Петржелы, у Чехии более опытная команда, так как она принимает участие в официальных матчах и сумела пробиться на чемпионат Европы.

«Думаю, что в официальном матче нынешняя сборная Чехии обыграла бы Россию. В целом это сложно предсказать, потому что я давно не видел, как играют россияне. Но у нас более опытная команда. Думаю, сейчас сборная Чехии сильнее России», — приводит слова Петржелы «РБ Спорт».

Напомним, 20 ноября сборная России разгромила в товарищеском матче команду Кубы (8:0). Ранее подопечные Валерия Карпина обыграли Камерун (1:0) и сыграли вничью с Кенией (2:2).