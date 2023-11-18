Петржела: «Если вы не сможете обыграть Кубу, то России нечего делать в футболе»

Экс-наставник «Зенита» Властимил Петржела высказался о предстоящем товарищеском матче между сборными России и Кубы.

«Сборная Кубы — футбольный карлик. Если вы не сможете обыграть Кубу, то России нечего делать в футболе и нужно будет закрывать этот вид спорта в вашей стране», — приводит слова чешского специалиста «РБ Спорт».

Контрольная встреча России и Кубы должна пройти в понедельник, 20 ноября. Стартовый свисток главного арбитра встречи запланирован на 19:30 по столичному времени.

Напомним, в последних двух матчах команда Валерия Карпина одержала победу над Камеруном (1:0) и сыграла вничью с Кенией (1:1).